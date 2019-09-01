Btc Turk Yeni Malatyaspor’dan 3 futbolcuya milli davet Btc Turk Yeni Malatyaspor’dan 3 futbolcuya milli davet geldi.

Btc Turk Yeni Malatyaspor’dan 3 futbolcuya milli davet geldi. Zimbabveli Teenage Hadebe, Faslı Issam Cheabake ve Ümit Milli futbolcu Özer Özdemir, mili takımlara davet edildi.

Yeni Malatyaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı 3 isme mili davet geldi. Zimbabveli Teenage Hadebe ve Faslı Issam Cheabake ile birlikte ümit mili oyuncu Özer Özdemir milli davet aldı. Fransa 2. Lig ekibi Le Havre’den transfer edilen Özer Özdemir, Ümit Milli Takım’ın oynayacağı maçlar için kampa katılacak. Milliler 6 Eylül Cuma günü Yeni Kocaeli Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak müsabakada İngiltere’yi konuk edecek.

Sarı-kırmızılıların yabancı futbolcuları Hadebe ve Cheabake de ülkelerinin oynayacağı maçların milli maçların aday kadrosuna çağrıldı. Chebakeli Fas Mili Takımı 6 Eylül Cuma günü Burkine Faso, 10 Eylül Salı günü ise Nijer ile karşılaşacak.

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