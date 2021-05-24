Bruno Peres kimdir? Bruno Peres nere doğumlu? Bruno Peres hangi takımlarda oynadı?
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor 2020-2021 sezonunu 71 puanla, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından 4. sırada tamamladı. Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Trabzonspor, Bruno Peres’i renklerine kattı. Bruno Peres transferi sonrası Bruno Peres hayatı merak ediliyor. Peki, Bruno Peres kimdir? Bruno Peres nereli? Bruno Peres Trabzonsupor’a mı geliyor?
Trabzonspor'da uzun zamandır süren transfer çalışmalarında imza aşamasına geçilmesi planlanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamada anlaştıklarını duyurduğu, Gervinho ve Bruno Peres transferlerinin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Trabzonspor Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Peki Bruno Peres kimdir? Bruno Peres nereli
Bruno Peres kimdir?
Bruno Peres, 1 Mart 1990 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Futbola kendi ülkesinde Grêmio Osasco Audax (SP) takımında başlayan Bruno Peres, sırasıyla Red Bull Bragantino, Guarani Futebol Clube (SP), Santos FC, Torino, Roma, São Paulo Futebol Clube, Sport Club do Recife takımlarında forma giydi. 1,78 boyundaki Bruno Peres, sağ bek ve ihtiyaç halinde sol bekte forma giyebiliyor. Peres, sağ ayağına hakimdir.
Bruno Peres hangi takımlarda oynadı?
2010 – 2012 Audax São Paulo
2010 - Bragantino (kiralık)
2011 – 2012 Guarani
2012 – 2014 Santos
2014– 2 017 Torino
2016– 2017 Roma (kiralık)
2017 – Roma