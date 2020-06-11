  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Brunei, Kovid-19 nedeniyle bu yılki hac organizasyonunu iptal etti

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:10:51 -
Brunei, Kovid-19 nedeniyle bu yılki hac organizasyonunu iptal etti

KUALA LUMPUR (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'de hac organizasyonunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl yapılmayacağı açıklandı.

Brunei Din İşleri Bakanı Awang Badaruddin Osman, Sultan Hassanal Bolkiah'ın, bu yıl ülkedeki Müslümanların hacca gönderilmemesine ilişkin Sağlık Bakanlığının tavsiyesini onayladığını belirterek "1000 hacı adayımızın organizasyonu salgın gerekçesiyle iptal edilmiştir." dedi.

Seneye Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması durumunda hac organizasyonunun devam edeceğini kaydeden Bakan Awang Badaruddin, bu yıl gitmesi planlanan adaylara 2021 hac döneminde öncelik tanınacağını ifade etti.

Singapur, Endonezya ve Malezya'nın ardından Brunei, Kovid-19 nedeniyle Güneydoğu Asya'da hac organizasyonunu iptal eden 4. ülke oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı