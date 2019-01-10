Brüksel'de taşımacıların protestosu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kara yolu taşımacısı, Avrupa Birliği'nin (AB) sektöre yönelik yeni düzenlemelerini protesto etti.

Bulgaristan ve Romanya'daki kara yolu taşımacılığı sektörünü temsil eden sendikaların çağrısı üzerine yüzlerce sürücü, AB kurumlarının önünde gösteri düzenledi.

Schuman Meydanı'nda bir araya gelen protestocular, AB Konseyi ve AB Komisyonu önünde yürüyüş gerçekleştirdikten sonra Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplandı.

Göstericiler, "AB'de yasal çalışmak istiyoruz", "AB sadece batıda mı?", "Almanya ve Fransa'dan yeni korumacılık" yazılı afiş ve pankartlar taşıdı.

AB çapında ulaştırma ve kara yolu taşımacılığı alanlarında çeşitli değişiklikleri içeren düzenleme paketinin AP Ulaştırma Komitesi'nde oylanması öncesi gerçekleştirilen gösteriye yaklaşık 500 kişi katıldı.





- Düzenlemenin içeriği





Söz konusu yeni düzenlemeler kapsamında, kara yolu taşımacılığı sektöründe çeşitli değişiklikler gerçekleşecek. Bu çerçevede, kamyon şoförlerinin nerede çalıştıkları, sürüş ve dinlenme süreleri, piyasalara erişimleri ve takometre kullanımlarına sınırlamalar getirilecek.

Doğu Avrupa ülkelerinin nakliyecileri, özellikle sürücülerin dinlenme zamanlarını kabinleri yerine bir otelde geçirmeleri ve her 3 haftada bir ülkelerine geri dönmeleri şartı nedeniyle düzenlemeden rahatsız oluyor.

Protestocular, söz konusu düzenlemeleri Batı Avrupa ülkelerinin korumacı politikası olarak algılıyor ve yeni şartlar altında rekabet edemeyeceklerini belirtiyor.