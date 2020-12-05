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Aktüel Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi
Aktüel

Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:37:09 -
Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 150 kişi, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri düzenlendi.

AB Komisyonu önünde toplanan eylemciler, ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı, slogan attı.

Belçika ve Fransa'da, artan polis şiddetine ve yeni güvenlik yasa tasarısına karşı konuşmalar yapan göstericiler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya çağırdı.​​​​​​​

Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yollarda polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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