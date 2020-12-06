  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Brüksel'de iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi
Aktüel

Brüksel'de iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:51:49 -
Brüksel'de iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan bir grup çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.

Gösteri, çeşitli çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla "Küresel İklim Grevi" temasıyla düzenlendi.

Polis, 10-11 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi Avrupa Parlamentosu önünde düzenlenen gösteriye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle az sayıda kişinin gelmesine izin verdi.

Sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Gösteride okunan bildiride, küresel iklim değişikliğine yönelik çalışmaların hükümetin öncelikleri arasına alınması gerektiği vurgulandı, sosyal eşitlik konusunda da iyileştirme yapılması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar
Dünya

ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Türkiye'den Venezuela'ya yatırım yapmak isteyenler telefonlar alıyor ve tehdit ediliyor." dedi...
Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu
Gündem

Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu

Cezayir’de yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Nuh Naci Konyalı, örgütün ülkedeki faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Eğitim, medya ve e..
Sivasspor’un yıldızı koronavirüse yakalandı
Spor

Sivasspor’un yıldızı koronavirüse yakalandı

DG Sivasspor’un tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay