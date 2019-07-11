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Brüksel'de çiftçilerden ticaret anlaşması protestosu

Brüksel'de çiftçiler, AB-MERCOSUR ticaret anlaşması karşıtı gösteri düzenledi

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:30
Brüksel'de çiftçilerden ticaret anlaşması protestosu

BRÜKSEL (AA) - Brüksel'de çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile imzalamayı planladığı ticaret anlaşmasını protesto etti.

Çiftçi Grupları Birleşik Federasyonu'nun (FUGEA) çağrısı üzerine Brüksel'deki Schuman Meydanı'nda toplanan çok sayıda çiftçi, AB-MERCOSUR ticaret anlaşması karşıtı protesto düzenledi.

AB kurumlarının önündeki yolları traktörleriyle kapatan protestocular, "MERCOSUR tarımın ölümü demek", "MERCOSUR'la tarım, iklim, çevre ve tüketiciler kaybeder" yazılı afişler açtı.

AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinde haziran ayında uzlaşı sağlanmıştı.

Çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltması öngörülen anlaşma, Avrupalı çiftçileri rahatsız etmişti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:30
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