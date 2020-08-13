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Aktüel

Brüksel Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-13 22:40:56 -
Brüksel Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapılacak

BRÜKSEL (AA) - Brüksel Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmak üzere mobil laboratuvar açılacak.

Brüksel Havalimanı Üst Yöneticisi Arnaud Feist, yaptığı açıklamada, yolcuların Kovid-19 testi yaptırabilmeleri için mobil laboratuvar kurmaya karar verdiklerini bildirdi.

Eylül başında faaliyete geçmesi planlanan laboratuvarda Belçika'nın seyahat kısıtlaması uyguladığı bölgelerden gelenlerin 46,81 avro karşılığında Kovid-19 testi yaptırabilecekleri, standart PCR testlerinin fiyatının 67 avro, hızlı testlerin fiyatının ise 135 avro olacağı belirtildi.

Standart Kovid-19 testlerinin ortalama 9 saatte sonuçlandığı, hızlı test sonuçlarının ise 3 saatte alınabildiği kaydedildi.

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