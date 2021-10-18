Brownie nasıl yapılır?

Herkes tarafından sevilen, çikolata tadının buram buram hissedildiği enfes tarif.

Malzemeler

4 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı şeker

2 su bardağı süt

1 paket kakao (25g ya da 3 yemek kaşığı)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Süslemek için (Hindistan cevizi)

Yapılışı

Unu ve kabartma tozu haricindeki bütün malzemeleri 5 dakika kadar çırpalım. Bu karışımdan 1,5 su bardağı ayırırız (pişen kekin üzerine dökmek için). Ayırdıktan sonra kalan karışıma elenmiş unu ve kabartma tozunu birbirine karıştırdıktan sonra ekleyelim. 2-3 dakika karıştırdıktan sonra kek hamurumuz hazır hale gelecek. Büyük boy kare borcama kek hamurunu boşaltalım. Önceden ısıttığımız 170 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. Keki ıslatalım. Fırından çıkarınca sıcakken bir yemek çatalı ya da kürdan yardımıyla 8-10 yerinden çatalı batırarak delikler açın. Sonra kek sıcakken üzerine ayırdığınız karışımı dökün. Sosunu çekmesi için en az 2 saat dinlenmeye bırakın. Kekimiz soğuduktan sonra hindistan ceviziyle ya da dilediğiniz malzemelerle süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.