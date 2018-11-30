Bronşlar daralır ve soluk almak zorlaşır...



Bronşial astım, koah, zatürrede de kişi nefes darlığı hissedebilir. Solunum yolu darlıklarında kişi nefes darlığı hissedebilir. Yabancı cisim aspirasyonu özellikle çocuklarda sık görülen yabancı cisim aspire ettiği zaman en önemli bulgu yine nefes darlığı, öksürük olacaktır. Başka sistemlerle ilgili olabilir, kalple ilgili rahatsızlıklarda kalp kapak hastalıklarında, ritim bozukluklarında, kalp yetmezliğinde kişi nefes darlığı hissedebilir.

Psikojenik dispne denilen özellikle sınava girecek kişilerde ya da panik atak olan kişilerde daha fazla nefes alma ihtiyacı doğmaktadır. Bu gibi durumlarda kişi nefes darlığı hissedebilir.

Astımlı hastalarda nefes darlığı hastanın en önemli bulgularından bir tanesidir. Akciğer kanserinde kişi nefes darlığı ile müracaat edebilmektedir.

Verem hastalığında, zatürrede kişi nefes darlığı hissedebilir. Hekime başvurma sebebi olarak başlangıç sebebi olarak nefes darlığı olabilir.

Nefes darlığı ani başlayabilir ya da yavaş yavaş gelir. Bazı hastalıklarda çok ani bir başlangıç olabilir.

Akciğerin damarının herhangi bir pıhtıyla tıkandığı durumlarda nefes darlığı çok önemli bir bulgudur. Kişi göğüs ağrısı veya nefes darlığı ile doktora başvurabilir.

Bunun dışında akciğer zarları arasında hava kaçmasıyla karakterize bir hastalıktır. Çok ciddi ve ani gelişen bir nefes darlığı ortaya çıkabilir.

Yine bazı hastalıklarda anemi denilen kansızlık durumunda ya da tiroit, guatr bezi ile ilgili hipertiroidi gibi durumlarda kişi nefes darlığı hissedebilir.

Karbonmonoksit zehirlenmesinde ya da yüksek rakımlı yerlere çıkıldığı zaman kişi nefes darlığı hissedebilir.

Nefes darlığını artıran ya da tetikleyen bazı durumlar olabilir. Bu, hastalıktan hastalığa farklılık göstermekle beraber bronşial astımı olan bir kişide alerjenler, sigara, kirli hava tetikleyici faktör olabilir. Koahta kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz nefes darlığı, öksürükle karakterize daha çok sigara içen kişilerde görülen hastalıkta da yine sigara içimi, soğuk hava, hava kirliliği nefes darlığını tetikleyici faktörler olarak görülebilinir.



Bazı antidepresan ilaçlar ya da anestezide kullanılan bir takım ilaçlar solunum sistemi depresyonu yaparak nefes darlığına sebep olabilir.