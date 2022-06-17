Bronşit balgam ve döş hırıltısına bire bir! Doğal tarifi mutlaka deneyin

Akciğer ve alt solunum yollarını koruyan mukus türü balgam olarak adlandırılır. Solunum yoluyla vücuda giren istenmeyen madde ve bakterilerin uzaklaştırılması için filtre görevi görerek bu bölgelerin nemlendirilmesini sağlar.

Çünkü hayati organların kurumasını önlemek adına koruyucu ve her zaman nemlendirici bir görev alır. Bahsi geçen doku ve organların kuruluğu pek çok enfeksiyonu da beraberinde getirir.

Balgam neden olur diye daha spesifik anlatacak olursak; toz, akar, duman ya da bakteri gibi tahriş edici özelliği bulunan maddeler için bir zırh vazifesi görür. Zira bu salgının içerik ve yapısı enfeksiyonlarla mücadele edip, hastalığı yenmeye yardımcı olacak antikorlar içerir. Aynı zamanda içeriğindeki fizyolojik enzimler bakterilerin hücumuna karşı da bir koruyucu tabaka oluşturur.

Balgamın Belirtileri, Türleri

igrus'un haberine göre; Bu madde sağlıklı bir bireyde bulunan bir salgı iken bazen de sağlığı tehdit edecek unsurlar söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Yani balgam neden olur sorusu çok kişisel ve tamamen hastalığa göre değerlendirilmesi gereken bir durumdur.

Balgamın belirtileri; sık olarak öksürük ile ortaya çıkar. Öksürük ile birlikte atılmaya çalışılan bu maddenin şikayetleri hafifletip hastalığın ilerlemesine engel olabilir. Çünkü öksürük bunun atılabilmesi için vücudun ortaya çıkardığı bir mekanizmadır. Bunun yanında ciğerlere inmiş ya da kurumaya yüz tutmuş salgı, göğüste ve sırtta batıcı bir ağrıya nedeb olabilir. Nefes darlığı ve hırıltılı öksürük gibi semptomlar ile de baş gösterebilir.

Kişinin hayat kalitesini etkileyen balgamın türleri ise hastalığın türüne göre değişkenlik gösterir. Buna göre:

Soğuk algınlığı, grip, nezle,

Sinüzit,

Solunum yolu enfeksiyonları,

Alerjik reaksiyonlar,

Aşırı baharatlı yiyecekler

Gibi etkenler balgamın belirtileri, türleri için belirleyici olacaktır.

Örneğin solunum yolu enfeksiyonundan kaynaklanan bir hastalıkta normalden daha katı kıvamlı ve koyu renkli mukus gözlemlenir. Ayrıca boğaz ağrısı ve yutkunma güçlüğü de bu durumda fark edilecektir. Diğer enfeksiyonlar ya da basit soğuk algınlıklarında da sarı ve yeşil renklerde bu salgı oluşabilmektedir.

Balgam Nasıl Atılır?

Balgam, bölgedeki iritasyonun tepkimesi olarak öksürükle birlikte dışarı atılır. Bununla birlikte burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi şikayetler de gözlemlenebilir.

Balgam nasıl atılır diye bir arayışa girdiyseniz bu artık normal bir seviyesini geçip ağır semptomların ortaya çıktığını gösterir. Aşağıdaki kolay uygulamaları denemek yoğun ve koyulaşmış salgının giderilmesinde destek olabilir:

Havayı ve ortamı nemli tutmak,

Bol bol sıvı tüketmek, sıklıkla günlük 3 litre su içmek,

Tuzu ya da sirkeli su ile gargara yapmak,

Yatarken başı yüksekte tutmak,

Ilık havlu ile yüze kompres yapmak ve buhar solumak,

Bitkisel içerikli besin takviyeleri almak.

Hekiminiz gerekli görürse söktürücü ilaçlar kullanmak.

Balgam neden olur diye yapılan tetkik ve muayaneler sonucunda doktorunuz en uygun yaklaşım veya ilaç tedavisini reçete edecektir.

Bronşit Balgam ve Döş Hırıltısına Bire Bir (Mutlaka Deneyin) Tarifi İçin Malzemeler

1 adet orta boy soğan (ben mor kullandım)

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı zencefil

1 yemek kaşığı tarçın

4 yemek kaşığı bal

1 adet limon

2 su bardağı kaynar su

Bronşit Balgam ve Döş Hırıltısına Bire Bir (Mutlaka Deneyin) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayın bir kavanoza koyun. Üzerine kaynar suyu ekleyin iyice soğuyana kadar bekleyin. Soğuyan suyu posasını süzün bize sadece suyu lazım soğan ve sarımsağın etkisi suya geçecektir Suyu kavanoza alıp içine tarçın ve zencefili ekleyin ve 1 dakika çalkalayın. Kavanozu tekrar açıp, içerisine balı ve limonun suyunu ekleyin.

Tekrar ağzını kapatıp 2-3 dk çalkalayın ve şurubunuz hazır. 3 öğün yemekten sonra 1 yemek kaşığı verebilirsiniz.

Balı su sıcakken içerisine kesinlikle koymayın balın etkisi kaybolur su tamamen soğuduktan sonra tüm malzemeleri koyun eğer toz zencefiliniz de yoksa tazesini 1 yemek kaşığı olacak şekilde rendeleyip koyabilirsiniz ve birde üzerindeki biriken köpüğü alın.