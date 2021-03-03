Brokoli yemeği tarifi | Brokoli yemeği nasıl yapılır?
Faydası saymakla bitmeyen brokolinin birçok tarifinin yanı sıra bir de yemeği bulunmaktadır. Hem sağlıklı hem de hazırlanışı bir o kadar pratik olan brokoli yemeğinin malzemeleri merak ediliyor. Peki, brokoli yemeği nasıl yapılır? Brokoli yemeği tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Brokoli yemeği tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
1 tane brokoli, 2 tane kuru soğan, 2 tane patates, 2 tane havuç, 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 silme tatlı kaşığı tuz
Brokoli yemeği nasıl yapılır?
Tencereye zeytinyağını koyun ve ince ince doğradığınız kuru soğanları pembeleşene kadar kavurmaya başlayın.
Havuçları ve patatesleri küp küp doğrayıp tencereye koyun. Bu şekilde bir kaç kez kavurmanız gerekir. Ardından içerisine salçayı ve baharatları ekleyin.
Üstlerini biraz geçecek kadar sıcak su koyun ve yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişirin.
Yıkayıp küçük küçük doğradığınız brokolileri de tencereye koyun ve kapağını kapatın. Kısık ateşte tüm sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…