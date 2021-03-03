  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Brokoli yemeği tarifi | Brokoli yemeği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Brokoli yemeği tarifi | Brokoli yemeği nasıl yapılır?

Faydası saymakla bitmeyen brokolinin birçok tarifinin yanı sıra bir de yemeği bulunmaktadır. Hem sağlıklı hem de hazırlanışı bir o kadar pratik olan brokoli yemeğinin malzemeleri merak ediliyor. Peki, brokoli yemeği nasıl yapılır? Brokoli yemeği tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-03 23:54:00 -
Brokoli yemeği tarifi | Brokoli yemeği nasıl yapılır?

Brokoli yemeği tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 tane brokoli, 2 tane kuru soğan, 2 tane patates, 2 tane havuç, 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 silme tatlı kaşığı tuz

Brokoli yemeği nasıl yapılır?

Tencereye zeytinyağını koyun ve ince ince doğradığınız kuru soğanları pembeleşene kadar kavurmaya başlayın.

Havuçları ve patatesleri küp küp doğrayıp tencereye koyun. Bu şekilde bir kaç kez kavurmanız gerekir. Ardından içerisine salçayı ve baharatları ekleyin.

Üstlerini biraz geçecek kadar sıcak su koyun ve yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişirin.

Yıkayıp küçük küçük doğradığınız brokolileri de tencereye koyun ve kapağını kapatın. Kısık ateşte tüm sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den itiraf: Askeri darbe denedik
Dünya

ABD'den itiraf: Askeri darbe denedik

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yeni politikalarında yaptığı darbe vurgusu dikkat çekti. Bu ifadelerle ABD resmen diğer ülkelerde dar..
Gündem

"HDP kapatılmalı mı?" Karamollaoğlu'ndan net cevap

"HDP'nin kapatılması" tartışmalarına değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilm..
Avrupa üzerinden Türkiye’ye geliyor! Dışarı çıkmayın uyarısı
Gündem

Avrupa üzerinden Türkiye’ye geliyor! Dışarı çıkmayın uyarısı

Fransa'ya şubat ayında Sahra Çölü'nden gelen tozların, bölgede 1960 yılında gerçekleştirilen nükleer çalışmalardan kalan sezyum 137 radyoakt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay