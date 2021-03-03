Brokoli yemeği tarifi | Brokoli yemeği nasıl yapılır?

Brokoli yemeği tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 tane brokoli, 2 tane kuru soğan, 2 tane patates, 2 tane havuç, 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 silme tatlı kaşığı tuz

Brokoli yemeği nasıl yapılır?

Tencereye zeytinyağını koyun ve ince ince doğradığınız kuru soğanları pembeleşene kadar kavurmaya başlayın.

Havuçları ve patatesleri küp küp doğrayıp tencereye koyun. Bu şekilde bir kaç kez kavurmanız gerekir. Ardından içerisine salçayı ve baharatları ekleyin.

Üstlerini biraz geçecek kadar sıcak su koyun ve yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişirin.

Yıkayıp küçük küçük doğradığınız brokolileri de tencereye koyun ve kapağını kapatın. Kısık ateşte tüm sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…