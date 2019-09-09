0553 313 94 23

British Airways pilotları iki günlük grev başlattı

British Airways yönetimi ve pilotlar arasındaki ücret artışı görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından, BA pilotları bugün ve yarın iki günlük greve başladı

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:45
British Airways pilotları iki günlük grev başlattı

LONDRA (AA) – İngiliz havayolları British Airways (BA) pilotları iki günlük grev yapma kararı aldı.

British Airways yönetimi ve pilotlar arasındaki ücret artışı görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından, BA pilotları bugün ve yarın olmak üzere iki günlük grevlerine başladı.

İngiltere’den kalkış yapacak BA uçuşlarının büyük kısmında iptal yaşanırken binlerce yolcuya havaalanlarına gelmemeleri uyarısında bulunuldu.

BA’den yapılan açıklamada pilotları temsil eden İngiliz Pilotlar Derneği (Balpa) ile yeniden görüşmeye hazır olunduğu bildirildi. İngiliz basını BA pilotlarının grevinin şirkete günlük maliyetinin yaklaşık 40 milyon sterlin olduğunu duyurdu.

Greve toplam 4 bin pilotun katıldığı, planlanan bin 600 uçuşun iptal edileceği tahmin ediliyor.

Pilotlar temmuz ayında üç yıl boyunca yapılacak yüzde 11,5 seviyesindeki ücret artışını kabul etmemişti.

Geçen hafta İngiltere Başbakanlığı, British Airways yönetimine ve pilotlara bir an önce uzlaşmaları konusunda çağrıda bulunmuştu.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Sendikaların ve British Airways’in masaya gelerek bu işi halletmesi gerekiyor. Halk bundan daha azını beklemiyor. Kimsenin seyahat planı aksamamalı ve tatili mahvolmamalı.“ ifadelerine yer verilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:45
  1. BA
  2. British Airways
  3. grev

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halkbank'ın Bolu kampı sona erdi
    1. Halkbank'ın Bolu kampı sona erdi
    2. Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu
    3. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI -..
    4. Dikkat çeken Doğu Akdeniz çıkışı:..
    5. Vakti olmayanlara pratik aşure
    6. Sultangazi’de asker eğlencesinde havai..
    7. Gençler 30 saatlik "dijital maraton"da..
    8. Akhisar sokaklarında basketbol coşkusu..
    9. Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu
    10. Çakar'dan Fatih Terim tepkisi!
    11. Hizbullah İsrail’e ait İHA’yı düşürdü
    12. CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü
    13. (Özel) Okullar açıldı trafik çilesi..
    14. Bursa’da önce gasp edip sonra bıçak..
    15. Fenerbahçe'de Isla ve Moses geri dönüyor
    16. Bosch, kamera teknolojisinde pazar..
    17. Talas’ta Hayvancılığa Destek
    18. Endonezya'da orman yangınları günlük..
    19. Amerika'da Çin'in Doğu Türkistan'daki..
    20. Gram altın 277 lira seviyelerinde
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi