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Brisa’dan ilk yarıyılda güçlü performans

Toplam satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre adetsel olarak yüzde 16 artıran Brisa, net satış gelirlerinde yüzde 40 artış sağladı.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:11
Brisa’dan ilk yarıyılda güçlü performans

Brisa, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre net satış gelirlerinde yüzde 40 artış sağladı ve FAVÖK tutarında yüzde 65’lik büyüme kaydetti.

Brisa, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre adetsel olarak yüzde 16 artırdı ve net satış gelirlerinde yüzde 40 artış sağladı. Brüt kâr seviyesini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttıran şirket, FAVÖK seviyesinde de geçen yıla göre yüzde 65 artış ile 207,5 MTL’lik büyüklüğe ulaştı. Brisa’nın 2018 yılı ilk yarısında toplam uluslararası satış gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi.

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, “Bu başarının ardında, rekabetin arttığı ulusal ve uluslararası pazarlarda insana yakınlığımız, AR-GE ve teknoloji gücümüz, lastiğin ötesinde değer sunan hizmetlerimiz, dengeli finansal yapımız ve güçlü ekibimiz yer alıyor” dedi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 10:11
  1. Brisa
  2. FAVÖK
  3. AR-GE

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