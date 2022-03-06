Brisa Arvento’yu satın alma sürecini tamamladı

ONUR YILMAZ

Yüzde 88.89 sermaye payına karşılık gelen satın alma, firmanın ortakları Bridgestone’un ve Sabancı Holding’in de stratejik vizyonları doğrultusunda yapıldı. Arvento, 56 bini aşkın filo müşterisiyle dikkat çekiyor. Her bir müşterisine son teknoloji ürünü telematik, IoT çözümleri ve araç takip sistemleri sağlıyor.

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, lastiğin ötesinde hizmetler sunarak filo sahiplerinin ve sürücülerin hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını aktardı ve “Arvento’yu satın alarak önemli bir hamle yaptık. Bu hamlemiz, bütünleşmiş mobil sistemlere ve veri analitiğine dayalı filo yönetim hizmetleriyle müşterilerimize hem kolaylık hem verimlilik hem de üretkenlik sağlamamızın yolunu açacak. Heyecan verici yolculuğumuza özverili ve son derece yetenekli Arvento ekibini kattığımız için mutluyuz” dedi.

Arvento Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Özer Hıncal ise “Geliştirdiğimiz filo telematiği çözümlerini Brisa’nın gücü ve sektör deneyimiyle birleştirmenin gerek bizim gerekse otomotiv sektörü için büyük fırsatlar oluşturacağını düşünüyorum. Sabancı Holding ve Bridgestone’nun getireceği katma değerle Arvento’nun bir sonraki büyüme sıçramasını çok daha kolay yakalayacağına ve hedeflerine daha hızlı ulaşacağına inanıyorum” diye konuştu.