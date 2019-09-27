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Bridgefy uygulaması nedir? Bridgefy nasıl kullanılır?

İstanbul depreminin ardından vatandaşlar yakınlarının durumunu öğrenmek için hemen telefona ya da internete sarıldı. Ancak cep telefonu operatörlerinden bir süredir arama yapılamadı. Yakınlarına ulaşamayanlar bu yüzden deprem sonrası panik yaşadı. Bridgefy internetsiz haberleşme programı nasıl indirilir?

27 Eylül 2019 Cuma 10:25
Bridgefy uygulaması nedir? Bridgefy nasıl kullanılır?

İstanbul depreminin ardından vatandaşlar yakınlarının durumunu öğrenmek için hemen telefona ya da internete sarıldı. Ancak cep telefonu operatörlerinden bir süredir arama yapılamadı. Yakınlarına ulaşamayanlar bu yüzden deprem sonrası panik yaşadı. Bridgefy internetsiz haberleşme programı nasıl indirilir?

İnternet olmadan çalışan mesajlaşma uygulaması afet zamanlarında kesilen iletişimi kurmak adına oldukça önemli. İstanbul’da hissedilen depremin ardından telefon hatlarının kesilmesi ve sorunun uzun süre devam etmesi, olası büyük bir depremde haberleşme sorununun ortaya çıkacağını bir kez gözler önüne serdi. Telefonların çekmediği internetin çekmediği bir durumda internet olmadan çalışan Bridgefy haberleşme uygulamaları kullanıcıların imdadına yetişiyor. Bridgefy uygulaması bluetooth üzerinden bluetooth erişim alanınızdaki başka bir cihaza bağlanıyor ve bu sayede her cihaz baz istasyonu görevi görüyor.

Başka bir deyişle bridgefy uygulamasını ne kadar fazla kişi kullanırsa erişim ağı o oranda genişliyor. Son 24 saate binlerce kullanıcının cebine giren bridgefy uygulamasının hem iOS hem Android versiyonu bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:25
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