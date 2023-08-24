  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'nın şaşırtan kararı: Rekor bekleniyor! Almanya'da ilk kez çifte vatandaşlık kararı onay aldı!

Danimarka'da bir skandal daha! Maslahatgüzar 4. kez Dışişleri'ne çağrıldı

Ambulans helikopter 93 yaşındaki hasta için havalandı

Uzman isimden kötü haber, o tahmin: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Çanakkale ve 5 il tedbir alsın! Sıcak hava etkili oluyor

Patlayıcı ile evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler

Çin akaryakıt fiyatlarında zam açıklaması Benzin ,motorin ton fiyatında 55 yuan para artışı! Son durum bu

Putin: Savaşa son vermek istiyoruz

Bahçeli'den Çanakkale yangını açıklaması! "Bu iddia sefil ve şerefsiz bir bühtandır"

Bir CHP skandalı! Edirneliler yıllardır asbestli borulardan mı su içti?!

O havalimanımız tüm zamanların uçuş rekorunu kırdı
Ekonomi BRICS ülkeler grubu Batı'ya karşı büyüme kararı aldı
Ekonomi

BRICS ülkeler grubu Batı'ya karşı büyüme kararı aldı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 02:29:00 -
BRICS ülkeler grubu Batı'ya karşı büyüme kararı aldı

Batı bloku karşısında genişlemeyi hedefleyen BRICS, son toplantısında topluluğa katılmak isteyen yeni ülkeleri görüştü. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, topluluğun genişlemenin kenarında olduğunu belirtti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde, liderler arasında yapılan toplantılarda yeni üye alımlarının tartışıldığını ve topluluğun yeni üyelerle genişlemenin eşiğinde olduğunu söyledi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler topluluğu, 2030 yılına kadar küresel hasılanın yarısından fazlasını elinde tutması beklenen bir platform olma özelliği taşıyor.

BRICS'e hali hazırda 22 ülke üyelik için başvurmuş durumda. Liderler, bugün çoğunlukla basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantılarda, bu üyelik başvurularını değerlendirdi.

Ev sahibi ülke lideri Ramaphosa, bu toplantılara ilişkin yaptığı açıklamada, "BRICS ailesini genişletmenin eşiğindeyiz çünkü yaşadığımız bu çalkantılı zamanlarda çok daha güçlü bir BRICS'e ancak bu genişleme sayesinde sahip olabiliriz." ifadesini kullandı.

Ramaphosa, liderlerin bugünkü toplantıda bu mesele üzerinde tartıştıklarını belirterek, "Umuyoruz ki, BRICS liderleri olarak kendi aramızda bu konuya net bir çözüm bulacağız." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23