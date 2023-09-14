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Dünya Brezilya'nın güneyinde etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
Dünya

Brezilya'nın güneyinde etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 48'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-09-14 06:44:00 -
Brezilya'nın güneyinde etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 48'e yükseldi

Brezilya'nın güney bölgesinde 6 Eylül'de etkili olan tropikal kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e, kayıpların sayısı 46'ya çıktı.

Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, tropikal kasırganın yol açtığı heyelan ve sellerde ölenlerin sayısının 48'e yükseldiği, kayıpların sayısının ise 46 olduğu belirtildi.

Kasırga nedeniyle köprülerin, yolların ve altyapının büyük zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, 924 kişinin yaralandığı ve 340 bini aşkın kişinin ise felaketten etkilendiği bildirildi.

Brezilya basını, kasırganın en çok vurduğu Rio Grande do Sul bölgesindeki 93 kasabada yıkımın oldukça büyük olduğunu duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kasırga sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Halka yardım etmek için her türlü gayreti göstereceğiz." demişti.

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yılbaşından bu yana çok sayıda kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de evsiz kalmıştı.
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