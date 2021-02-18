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Spor Brezilyalı futbolcu Ronaldinho Türkiye'ye geliyor
Spor

Brezilyalı futbolcu Ronaldinho Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye en son 4 yıl önce gelen Barcelona'nın Brezilyalı efsane futbolcusu Ronaldinho, yeniden ülkemize ayak basmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 00:55:00 -
Brezilyalı futbolcu Ronaldinho Türkiye'ye geliyor

Barcelona'nın Brezilyalı efsane futbolcusu Ronaldinho, yeniden Türkiye'ye geliyor. 2017 yılında ülkemize ayak basan 40 yaşındaki eski futbolcu, yurtdışında düzenlediği çekilişleri bu kez Türkiye'de yapacak.

4 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor

Barcelona efsanesi Ronaldinho, 4 yıl aradan sonra yeniden ülkemize ayak basmaya hazırlanıyor.

2017 yılında organizatör Ümit Akbulut'un Türkiye'ye getirdiği Brezilyalı eski süperstar 4 yıl aradan sonra yeniden ülkemize ayak basmaya hazırlanıyor. Koronavirüs vakalarının azalması sonrasında B4L ve Sin Management şirketlerinin vasıtasıyla Türkiye'ye gelecek olan Brezilyalı eski futbolcu, yurtdışında düzenlediği çekilişleri bu kez Türkiye'de yapacak.

Hatırlanacağı üzere Akbulut, geçtiğimiz aylarda da dünyanın en iyi boksörleri arasında gösterilen ve lakabı 'The Best Ever (En iyi)' olan Floyd Mayweather'la işbirliği yapmış ve Türk hayranları birçok sürprizle karşılaşmıştı.

 

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