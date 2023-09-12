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Gündem Brezilya'dan Putin'e şok! O garantiyi geri çekti
Gündem

Brezilya'dan Putin'e şok! O garantiyi geri çekti

Yeniakit Publisher
2023-09-12 09:39:00 -
Brezilya'dan Putin'e şok! O garantiyi geri çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek yıl Rio de Janeiro'da yapılacak G20 zirvesine katılması halinde tutuklanmayacağını söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva geri adım attı.

Basın toplantısı düzenleyen Lula, "Putin (gelecek yılki zirveye) katılmaya karar verirse, (olası bir tutuklamaya) karar vermek benim hükümetimin değil yargının yetkisindedir." dedi.

Brezilya'nın imzaladığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Roma Statüsü'nü yeniden gözden geçireceğini de belirten Devlet Başkanı, "Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Hindistan ve Çin'in UCM anlaşmasını neden imzalamadığını ve ülkemizin neden imzaladığını bilmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Cumartesi günü G20 toplantısı için Hindistan'da bulunan Lula, verdiği demeçte Putin'in gelecek yıl Rio de Janeiro'da yapılacak olan zirveye katılması halinde tutuklanmasının "mümkün olmadığını" söylemişti.

Lula'nın açıklamaları Brezilya'da eleştirilere neden oldu. Sao Paulo'daki Getulio Vargas Vakfı'nda profesör olan Oliver Stuenkel, sosyal medya sitesi X'te yaptığı açıklamada yorumların "zarar verici ve gereksiz" olduğunu söyledi.

Euronews Türkçe'deki habere göre Stuenkel, "Lula kendisini yaşlı bir devlet adamı olarak yansıtmak yerine, deneyimsiz ve cahil olarak karşımıza çıktı" diye yazdı.
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Lula, Rusya-Ukrayna ihtilafında barış için arabuluculuk yapma çabalarında başarısız olmuş ve ABD Başkanı Joe Biden'ın çatışmayı önlemek için daha fazlasını yapabileceğini söylemişti.

Brezilya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü imzalayan ülkeler arasında yer alıyor ve bu statü mahkeme üyelerini tutuklama kararlarına uymakla yükümlü kılıyor. Mahkeme geçen martta Putin hakkında tutuklama emri çıkarmış ve Putin'i Ukrayna'dan yüzlerce çocuğu sınır dışı ederek savaş suçu işlemekle suçlamıştı.

Rusya ise bu suçlamaları reddediyor.

Putin, UCM'nin kararının ardından geçen ay düzenlenen Güney Afrika'daki BRICS grubu zirvesine ve bu ay Hindistan'da düzenlenen G20 zirvesine katılmadı. Rusya Devlet Başkanı geçen yıl Bali'de düzenlenen G20 zirvesine de katılmamıştı.

 

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