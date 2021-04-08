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Dünya Brezilya'dan korkunç koronavirüs haberi! Daha önce görülmedi
Dünya

Brezilya'dan korkunç koronavirüs haberi! Daha önce görülmedi

Brezilya'da bilim insanları, yeni tip koronavirüsün daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 07:30:00 -
Brezilya'dan korkunç koronavirüs haberi! Daha önce görülmedi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 829 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 340 bin 776'ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 664 bin 158'e çıktı. Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

18 mutasyonun birleşiminden oluşan tür

Brezilya'da yayın yapan O Globo'da yer alan habere göre, Belo Horizonte şehrindeki Minas Gerais Federal Üniversitesi (UFMG) ve Pardini Grubu Araştırma ve Geliştirme Sektörü uzmanları, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi iş birliğinde, Kovid-19'un 18 mutasyonun birleşiminden oluşan türüne rastladı.

Söz konusu türün potansiyel olarak tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, bu türdeki daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonun içinde Brezilya'nın Amazonas eyaletinde ortaya çıkan P1, Rio de Janeiro'da ortaya çıkan P2, İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 ve Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.351 türleriyle benzer özellikler gösteren mutasyonların bulunduğunu ifade etti.

UFMG'de görevli virolog Renato Santana, tespit edilen türün daha hızlı yayıldığını veya daha etkili olduğunu söylemek için erken olduğuna dikkati çekerek, "Brezilya'da mevcut türlerle benzer karakteristik özelliklere sahip olduğunu bilmek önemli ancak yeni karakteristik özelliklere de sahip. Bu sanki mevcut türlerin gelişmesi gibi." dedi.

Bu türün görüldüğü kişilerin ülke dışına seyahat etmediğini belirten Santana, türün ne zaman ve nerede ortaya çıktığını belirlemek için araştırmaların yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Metin Uyulan

Jair Bolsonaro kadar taş düşsün Başınıza .Adam boyun eğmiyor diye Brezilyayı Belçika dan Hollanda dan kötü yaptınız. Dünya da Nüfusa göre en çok ölüm Vakaları 1. Çekya 2.Belçika 3. Birleşik Krallık 4.İtalya 5. US. 6. İspanya 7. Peru 8.meksika 9. Brezilya iken bu yaygarayı Belçika için yapun Avrupa için yapın.
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