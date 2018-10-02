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Brezilya’dan Kastamonu'ya kaportacı transferi

18 gün önce aniden bastıran ceviz büyüklüğünde doluda yaklaşık 10 bin araç hasar gördü.

02 Ekim 2018 Salı 08:22
Brezilya’dan Kastamonu'ya kaportacı transferi

Araba servisleri talebi karşılamak için başka şehirlerden ve yurt dışından kaporta ustalarını Kastamonu’ya getirtti. Brezilya’dan göçük tamiri için Kastamonu’ya gelen Douglas Sabastiao Nunes Dasilva “Ülkemde kaporta tamiri alanında çalışan çok sayıda profesyonel var. Kaportacılar Brezilya’dan dünyaya yayılıyor. Işık ve çubuklar yardımıyla arabaları eski hâline getiriyoruz. Dolunun ağırlığına göre onarım süresi değişiyor. Kastamonu dolusu çok ağır olduğu için onarım süresi 4 ya da 6 gün sürebiliyor” diye konuştu. Kaporta ustası Fatih Durna da “Brezilya’da bunun üniversitelerde dersi var. Profesyonel şekilde orada öğreniyorlar ve eğitimden sonra da dünyanın çeşitli yerlerine dolu yağdıkça çalışmaya çıkıyorlar. İstanbul’da yaklaşık 4 bin araç tamir ettik. Kastamonu’da toplam 200’ün üzerinde Brezilyalı olduğunu tahmin ediyoruz” dedi. Kastamonu’daki doluda araçların ağır hasar gördüğünü anlatan Durna, şunları kaydetti: Araçların boyanması değer kaybına sebep oluyor. Biz getirdiğimiz ustalarla araçları boyamadan tamir etmeye çalışıyoruz. Yüzde 90-95 oranında başarı sağlıyoruz. Usta seçimi firmadan daha önemli.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:22
  1. Kastamonu
  2. İstanbul
  3. kaporta
  4. kastamonu

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