Brezilya'daki polis operasyonlarında 10 kişi öldü

Brezilya'da gecekondu mahallelerinde uyuşturucu kaçakçıları ve suç örgütlerine karşı yürütülen polis operasyonlarında 10 kişi öldü, 2'si polis 10 kişi yaralandı.

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de çıkan habere göre, güvenlik güçleri ülkenin Rio de Janeiro eyaletinin Mare, Morro do Juramento ve Niteroi bölgelerinde "Favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallelerinde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Askeri İnzibattan yapılan açıklamada, Mare'deki operasyonda 1 kişinin öldüğü, 1'i polis 4 kişinin yaralandığı, yaklaşık 3 ton esrar ile iki el bombası, otomatik tüfek ve silahların ele geçirildiği belirtildi.

Morro do Juramento'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda kolluk kuvvetlerine ateş açılması sonucu çatışmaların yaşandığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve bir polisin yaralandığı bildirildi.

Niteroi'de devriye gezen polislere ateş açılması sebebiyle çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Brezilya'da silahlı çatışmaları takip eden Fogo Cruzado'ya göre, 2017'den bu yana Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen 250 polis operasyonunda 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Birçok insan hakları örgütü, güvenlik güçlerinin favelalara düzenlediği operasyonlardaki muhtemel polis ihlallerinin araştırılması için soruşturma açılmasını talep ediyor.