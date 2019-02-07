0553 313 94 23

Brezilya'daki faciada ölenlerin sayısı 150'ye çıktı

Brezilya'da 25 Ocak'ta baraj çökmesi sonucu yaşanan faciada ölenlerin sayısı 150'ye çıktı.

07 Şubat 2019 Perşembe 09:20
Brezilya'daki faciada ölenlerin sayısı 150'ye çıktı

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye yükseldi.

Minas Gerais Sivil Savunma Kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 150'ye çıktığı kaydedildi.

134'ünün kimliği tespit edildi

Cesedine ulaşılan 134 kişinin kimliğinin belirlendiği, 16 cesede dair kimlik tespit çalışmalarının ise devam ettiği ifade edilen açıklamada, 186 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Olayla ilgili 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 09:20
  1. Brezilya
  2. facia
  3. Baraj çökmesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katil Macron önce elindeki kanı temizle
    1. Katil Macron önce elindeki kanı temizle
    2. Brent petrolün varili 62,48 dolar
    3. Fenerbahçe ile Kayserispor 46. maça..
    4. Brezilya'daki faciada ölenlerin sayısı..
    5. Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında
    6. "ÖSO PUBG oynamayı yasakladı"
    7. Küresel piyasalar BoE'ye odaklandı
    8. Külliye’de “Cumhur” zirvesi
    9. PTT şubesinden bozuk para çaldılar
    10. Diş hekimliği fakültelerinin..
    11. Serbest piyasada döviz açılış..
    12. Bunu yaparsanız kıdem tazminatınızı..
    13. GÜNDEM / 7 Şubat 2019
    14. Emeklilik yaşını düşüreceklerdi IMF..
    15. Sokağa çıkma yasağı sona erdi
    16. Kartal’daki çöken binada hayatanı..
    17. 07.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Parseğ Tuğlacıyan ve Murat Tuğlacıyan..
    19. Kartal'da bina çökmesi
    20. Kara yollarında durum
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!