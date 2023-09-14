Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Kongre baskınına katılan kişi için 17 yıl hapis istedi

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetini "devirme" teşebbüsüyle suçlanan ilk sanık için 17 yıl hapis cezası istedi.

Baskına ilişkin 4 kişinin yargılandığı davada Moraes, 8 Ocak'taki olaylarda gözaltına alınan Aecio Lucio Costa Pereira isimli kişiye "demokratik hukukun üstünlüğünü şiddet kullanarak ortadan kaldırma, askeri darbe çağrısı, yasa dışı dernek kurma ve kamu malına zarar" gibi çok sayıda suçlama yöneltti.

Moraes, saldırıya uğrayan binaların kamera kayıtları, sosyal ağlarda yayımlanan videolar dahil ellerinde çok sayıda kanıtın bulunduğunu belirterek, suçlamaların "açık ve net" olduğunu söyledi.

Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı baskını nedeniyle 1390 kişinin yargılandığı dava, Brezilya yasalarına göre toplu değil bireysel görülüyor.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Moraes, 15 Nisan'daki açıklamasında, 8 Ocak'taki olaylara ilişkin ifade vermesi için Jair Bolsonaro'ya 10 günlük bir süre tanımış, Federal Polise 29 Nisan'da 2 saat ifade veren Bolsonaro, Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasını kabul etmemişti.

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Baskını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturulan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'de gittiği ABD'den 30 Mart'ta ülkesine geri dönmüştü.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkarılarak kontrol sağlanmıştı.

Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 1800'e ulaştığı bildirilmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.