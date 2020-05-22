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Brezilya'da toplu mezarlar havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:45:51 -
Brezilya'da toplu mezarlar havadan görüntülendi

BUENOS AIRES (AA) - ABD ve Rusya'nın ardından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü 3'üncü ülke haline gelen Brezilya'da açılan toplu mezarlar havadan görüntülendi.

CNN'de yer alan habere göre, Brezilya'nın 12 milyon nüfusuyla en kalabalık şehri Sao Paulo, ülkedeki Kovid-19 salgınından en çok etkilenen yer olarak öne çıkıyor.

Şehri kapsayan ve nüfusu yaklaşık 44 milyon olan Sao Paulo eyaletinde bugüne kadar 73 bin 739 vaka, 5 bin 558 ölüm görülürken, açılan binlerce mezar havadan görüntülendi.

Halkı evde kalmaya çağıran ve aksi takdirde sağlık sisteminin çökme sınırında oldunu belirten Sao Paulo yönetimi geçen ay şehirde 13 bin yeni mezar açılacağını duyurmuştu.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da dün 1188 kişi hayatını kaybetmiş ve bu, bir günde kaydedilen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçmişti.

Virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal izolasyon gibi önlemleri almadığı ve gösteri düzenleyen destekçileriyle bir araya gelerek salgınla mücadeleyi önemsemediği için eleştirilerin odağı olmuştu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana 20 bin 47 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 310 bin 87 kişide görüldü.



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