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Dünya Brezilya’da sel felaketinde ölü sayısı 31’e yükseldi
Dünya

Brezilya’da sel felaketinde ölü sayısı 31’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-09-06 23:55:00 -
Brezilya’da sel felaketinde ölü sayısı 31’e yükseldi

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e yükseldi.

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde can kaybı artıyor. Rio Grande do Sul eyaletinin Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklamada, "Maalesef 4 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığını doğruladık” diyerek sel felaketinde can kaybının 31’e yükseldiğini duyurdu.

Leite, “Hala evlerinin çatısında mahsur kalan ve kurtarılması gereken çok sayıda insan var” ifadelerini kullanırken, acil durum ilan edilen eyalette yüzlerce kurtarma görevlisi, polis ve gönüllünün selden etkilenen bölgelere ulaşma çabalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Brezilya’nın Bağımsızlık Günü olan Perşembe gününe kadar yağışların devam edeceğini belirten Leite, durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

5 bin 300’den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

Öte yandan, eyalette 52 binden fazla bölge sakini ile 70 kasabanın selden etkilendiği açıklanırken, 5 bin 300’den fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydedildi.

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