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Brezilya'da petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan edildi

Brezilya'nın kuzeydoğu kıyılarında geçen ay başından bu yana süren petrol sızıntısının, Salvador sahillerinde 21 kilometrelik alana yayılmasının ardından Bahia eyaletinde acil durum ilan edildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:25
Brezilya'da petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan edildi

Yerel basında çıkan haberlerde, petrol sızıntısının, Brezilya'nın en büyük 4. şehri plajlarıyla ünlü Salvador'un sahillerinde 21 kilometrelik alana yayılması üzerine Bahia eyalet hükümeti acil durum ilan edilmesi kararı aldı.

Brezilya Çevre Enstitüsü'nün uydu görüntülerine göre, petrol sızıntısının ülkenin kuzeydoğu sahillerinde geniş bir alana yayıldığı dikkati çekiyor.

Brezilya Çevre ve Su Kaynakları Enstitüsü, petrol sızıntısının sahillerde yol açtığı kirlilik konusunda rapor hazırlanacağını, daha sonra temizlik için harekete geçileceğini açıkladı.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras sızıntının kaynağına dair araştırmanın sürdüğünü ancak şu ana kadar net bir sonuca ulaşamadıklarını duyurdu.

Petrobras, geçen hafta, yapılan tahliller sonucu denize sızan petrolün kendi ürettiği petrol olmadığını, Brezilya donanması da geçen hafta 10 ülkeye ait 30 petrol tankerinden seyir ve faaliyetleriyle ilgili bilgi istediğini açıklamıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin kuzeydoğu kıyılarında eylül başından beri devam eden petrol sızıntısının kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 21:25
  1. Bahia
  2. Brezilya petrol sızıntısı
  3. Petrobras
  4. San Salvador

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