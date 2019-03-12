Brezilya'da ölü sayısı 12'ye çıktı Brezilya'nın Paulo kenti ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Sao Paulo kentinde ve çevresinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı. Sao Paulo Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada, Sao Paulo ve çevresinde en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Bölgede aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle çok sayıda yolda ulaşım sağlanamadığı ifade edildi. Vali Joao Doria, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi. Bölgede pazar gününden beri etkili olan aşırı yağışların sürmesi bekleniyor.

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