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Dünya

Brezilya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı

Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 artarak 14 bin 817’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:49:00 -
Brezilya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı

 

 

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 824 kişi daha hayatını kaybetti. 

Globo.com sitesinin Brezilya Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede 824 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 817’ye çıktı. 

Ayrıca ülkedeki vaka sayısı 15 bin 305 artarak, 218 bin 223’e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika’da vaka ve ölüm sayıları bakımından Kovid-19’un en yoğun görüldüğü Brezilya, vaka sayısı açısından dünyada da altıncı sırada yer alıyor.

 

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