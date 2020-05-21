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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 859'a yükseldi

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 888 artarak 18 bin 859'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:19:00 -
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 859'a yükseldi

 

 

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 18 bin 859’a yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 954 artışla 291 bin 579'a ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.

 

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