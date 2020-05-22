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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1188 arttı

Ülkedeki vaka sayısı 310 bin 921’e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:20:27 -
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1188 arttı

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1188 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bin 47’ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 18 bin 508 artışla 310 bin 921'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.

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