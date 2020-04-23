  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle toplu mezarlar kazılıyor

2020-04-23 03:22:15 -
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle toplu mezarlar kazılıyor

BUENOS AIRES (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen Latin Amerika ülkelerinden Brezilya'da, Amazonas eyaletinde toplu mezarlar kazılmaya başlandı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta ölü sayısının hızla artması nedeniyle Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alındı.

Manaos Belediyesinden yapılan açıklamada, Taruma Mahallesi'ndeki Nossa Senhora Aparecida Mezarlığı'nda, cenazelerin yan yana gömüldüğü "siper" adı verilen toplu mezarların kazılmaya başlandığı duyuruldu.

Açıklamada, artan ölü sayısı nedeniyle kararlaştırılan bu yöntemin, diğer ülkelerde kullanıldığı, cenazelerin kimliğinin korunacağı ve tabutların belirli mesafelerle defnedileceği bilgisine yer verildi.

Salgından en çok etkilenen Latin Amerika ülkelerinden Brezilya'da, 2 bin 906 kişinin hayatına mal olan virüs 45 bin 757 kişide görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı