  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Brezilya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

Brezilya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Brezilya dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen 3. ülke konumunda bulunuyor. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 251 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 04:54:00 -
Brezilya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1541 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 251 bin 498'e yükseldi.

Son 24 saatte 65 bin 998 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 10 milyon 390 bin 461'e, iyileşenlerin sayısı da 9 milyon 323 bin 696'ya çıktı.

Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 14 bin 529 vaka ve 58 bin 873 Kovid-19 kaynaklı ölü sayısıyla Brezilya'da salgından en çok etkilenen bölge olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen 3. ülke konumunda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'da yakalanan 412 tarihi eseri Türkiye'ye getiriyor
Aktüel

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'da yakalanan 412 tarihi eseri Türkiye'ye getiriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’dan, Macaristan gümrüğünde 6 yıl önce yakalana..
Valilikler açıkladı! İllerden peş peşe kısıtlama kararları
Korona Virüs

Valilikler açıkladı! İllerden peş peşe kısıtlama kararları

Bazı illerde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması üzerine yeni tedbirler alınmaya başlandı. Kayseri ve Sakarya artan vakalar sonrası..
Tepkiler geliyor! ABD helikopterleri Türkiye sınırına indi
Dünya

Tepkiler geliyor! ABD helikopterleri Türkiye sınırına indi

NATO'nun "Defender Europe 21" tatbikatı için Yunanistan'a gönderdiği askeri teçhizat taşıyan ABD gemisi Dedeağaç Limanı'na ulaştı. Geminin a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay