  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Saadet Partililer gözünü açar mı? Eski İP'li Erdem 'şeriat' diyerek Murat Kurum'u hedef aldı!

Fitch! Deliller çok güçlü: Avrupa, Orta Doğu ve Afrika finansal sektörler girişimi nötr! Şok günleri başlıyor!

Talep o ülkeden, karar onandı: Türkiye'den 2024 dönemi için konuşulan 50 trilyon dolarlık anlaşma

İstanbul Valiliği'nden Fatih Camii'nde suikaste ilişkin son dakika açıklaması

Avrupa Parlamentosu bile Türkiye'den kopya çekiyor!

Celtic taraftarı yüzsüzlere seslendi: Ukrayna olmuyor Filistin niye?

Polonya, çok konuşulan sabotajın delillerini paylaşmadı

Şırnak'tan petrol fışkırıyor: Bir ilimizde daha yeni petrol umudu yeşerdi!

BAE'den İsrail'in talebine cevap: Zelenskiy'den isteyin

Missouri'den Trump misillemesi haberi: Oy verecekler! ABD'den Biden'ı oy pusulasından çıkarırız! Flaş sözler
Dünya Brezilya’da katliam gibi kaza! 25 kişi öldü
Dünya

Brezilya’da katliam gibi kaza! 25 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-01-09 07:08:00 -
Brezilya’da katliam gibi kaza! 25 kişi öldü

Brezilya'da turist otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bahia eyaletine bağlı Guarajuba kentinden yola çıkan turist otobüsü, BR 324 Otoyolu'nda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kazada, 25 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Bahia Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada ölenlerin çoğunluğunun turist olduğu belirtilerek, olaydan büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza
İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza

Feci kaza! Üç araç şarampole düştü: 5 yaralı
Feci kaza! Üç araç şarampole düştü: 5 yaralı

Yerel

Feci kaza! Üç araç şarampole düştü: 5 yaralı

Kaza yapan otomobil tanınmaz hale geldi, hız göstergesi 240 kilometrede takılı kaldı
Kaza yapan otomobil tanınmaz hale geldi, hız göstergesi 240 kilometrede takılı kaldı

Aktüel

Kaza yapan otomobil tanınmaz hale geldi, hız göstergesi 240 kilometrede takılı kaldı

Muğla’da yoğun sis kazaya neden oldu
Muğla’da yoğun sis kazaya neden oldu

Yerel

Muğla’da yoğun sis kazaya neden oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23