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Dünya Brezilya'da kanlı çatışma
Dünya

Brezilya'da kanlı çatışma

Yeniakit Publisher
2023-11-30 07:02:00 -
Brezilya'da kanlı çatışma

Brezilya'nın Sergipe eyaletinde polisin çeteye düzenlendiği operasyonda 7 kişi öldürüldü.

Brezilya basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Cristinapolis ve Tomar do Geru kasabalarında polis, çete üyelerine operasyon düzenledi.

Operasyon esnasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, çetenin uyuşturucu kaçakçılığı, soygun ve cinayet gibi çok sayıda yasa dışı suça karıştığını tespit ettiklerini bildirdi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

 
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