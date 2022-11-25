Brezilya'da iki okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Brezilya'nın Espirito Santo eyaletinde yer alan Aracruz şehrinde silahlı bir kişinin iki ayrı okulda düzenlediği saldırılar sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Espirito Santo Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak yerel saatle 09.30 sıralarında Primo Bitti Devlet Okulu binasına giren saldırgan, elindeki tabancayla rastgele birkaç el ateş etti. Ardından öğretmenler odasına gelen saldırganın burada açtığı ateş sonucu 2 öğretmen hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Olayın ardından bir araca binerek yakınlardaki Praia de Couqeiral Eğitim Merkezi adlı özel okula gelen saldırgan, gerçekleştirdiği ikinci saldırıyla da 1 öğrencinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına sebep oldu.

Espirito Santo Eyaleti Askeri Polisi yetkilileri, Primo Bitti Devlet Okulu'nda okuyan bir öğrenci olduğu tespit edilen saldırganın olayda bir tabanca ve çok sayıda şarjör kullandığını belirterek asıl hedefinin öğretmenler olduğunu söyledi.

Espirito Santo Eyaleti Valisi Renato Casagrande ise yaşanan olayla ilgili derin üzüntüsünü ifade etti ve katilin tutuklandığını açıkladı. Üzücü olay sonucu eyalette 3 günlük yas ilan edilirken, Aracruz şehrindeki okullarda bugün derslere ara verildi.