  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Brezilya'da Filistin'e destek gösterisi
Dünya

Brezilya'da Filistin'e destek gösterisi

Yeniakit Publisher
2023-10-21 12:33:00 -
Brezilya'da Filistin'e destek gösterisi

Brezilya'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi. Binlerce vatandaş, Filistin'e destek için yürüdü.

Brezilya'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi. Binlerce vatandaş, Filistin'e destek için yürüdü.

Hastaneyi bombalayarak binlerce masumun ölümüne neden olan işgalci zulmü karşısında dünyanın birçok yerinden tepki yağıyor.

Brezilya sokakta

Bu tepkilerden birisi ise Brezilya'dan geldi. Sao Paulo kentinde bir araya gelen onlarca kişi, Gazze'de devam eden siyonist saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin" sloganları atarak siyonist saldırılarının durmasını istedi.

Çoğunlukla Brezilya'da yaşayan Arapların katıldığı gösteriye bölge halkı da destek verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gösteri olaysız sona ererken bir grup, cemaatle namaz kıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23