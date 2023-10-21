Brezilya'da Filistin'e destek gösterisi
Brezilya'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi. Binlerce vatandaş, Filistin'e destek için yürüdü.
Brezilya'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi. Binlerce vatandaş, Filistin'e destek için yürüdü.
Hastaneyi bombalayarak binlerce masumun ölümüne neden olan işgalci zulmü karşısında dünyanın birçok yerinden tepki yağıyor.
Brezilya sokakta
Bu tepkilerden birisi ise Brezilya'dan geldi. Sao Paulo kentinde bir araya gelen onlarca kişi, Gazze'de devam eden siyonist saldırılarına tepki gösterdi.
Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin" sloganları atarak siyonist saldırılarının durmasını istedi.
Çoğunlukla Brezilya'da yaşayan Arapların katıldığı gösteriye bölge halkı da destek verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gösteri olaysız sona ererken bir grup, cemaatle namaz kıldı.