  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Brezilya'da engelli adam ayağıyla soygun yapmaya çalıştı

Brezilya'da serebral palsi hastası (beyin felci) bir kişi ayakları ile tuttuğu oyuncak silahla tekerlekli sandalye üstünde kuyumcu soygununa kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:30:00 -

Brezilya'da filmlerde dahi zor görülecek bir soygun yaşandı.

Ülkenin Rio Grande de Sul eyaletindeki Canela kasabasında, kas kontrol yetersizliği olarak bilinen "serebral palsi" hastası 19 yaşındaki genç, ayakları ile tuttuğu silahla kuyumcuyu soymaya çalıştı.

Serebral palsi nedeniyle ellerini hareket ettiremeyen genç kuyumcuya ilk önce, "Her şeyi teslim et. Dikkat çekme" yazan bir kağıt verdi. Ancak, kuyumcunun kendisini dikkate almaması üzerine ayakları ile silah çekti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı