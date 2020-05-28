Brezilya'da engelli adam ayağıyla soygun yapmaya çalıştı

Brezilya'da filmlerde dahi zor görülecek bir soygun yaşandı.

Ülkenin Rio Grande de Sul eyaletindeki Canela kasabasında, kas kontrol yetersizliği olarak bilinen "serebral palsi" hastası 19 yaşındaki genç, ayakları ile tuttuğu silahla kuyumcuyu soymaya çalıştı.

Serebral palsi nedeniyle ellerini hareket ettiremeyen genç kuyumcuya ilk önce, "Her şeyi teslim et. Dikkat çekme" yazan bir kağıt verdi. Ancak, kuyumcunun kendisini dikkate almaması üzerine ayakları ile silah çekti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.