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Aktüel Brezilya'da bir siyahinin öldürülmesi şiddet eylemlerine yol açtı
Aktüel

Brezilya'da bir siyahinin öldürülmesi şiddet eylemlerine yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 03:57:48 -
Brezilya'da bir siyahinin öldürülmesi şiddet eylemlerine yol açtı

BUENOS AİRES (AA) - Brezilya'da Siyahi Farkındalık Günü'nün arifesinde bir süpermarkette iki güvenlik görevlisinin Joao Alberto Silveira Freitas isimli siyahiyi öldürmesi ülkede şiddet eylemlerini tetikledi.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, 19 Kasım'da ülkenin güneyindeki Rio Grande del Sur eyaletinin başkenti Porto Alegre'deki bir markette iki güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Silveira'yı döverek ölümüne sebep oldu.

Silveira'nın, Brezilya'da her yıl 20 Kasım'da anılan Siyahi Farkındalık Günü'nden bir gün önce beyaz iki güvenlik görevlisi tarafından öldürülmesine ilişkin görüntülerin basında ve sosyal medyada paylaşılması ülkede geniş yankı buldu.

Güvenlik görevlileri ile Silveira arasındaki arbedenin, Silveira'nın kasa sırasında beklediği sırada bir market çalışanını tehdit ettikten sonra başladığı açıklandı. Olayın ardından biri askeri inzibata mensup iki güvenlik görevlisinin gözaltına alındığı ve kasten adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd'u hatırlatan olayın ardından Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen Siyahi Farkındalık Günü gösterilerinde Silveira için adalet istendi.

Sao Paulo'da akşam saatlerinde başlayan ve çoğunluğu pasif geçen gösterilerin ardından küçük bir grup, söz konusu marketi yağmaladı. Göstericilerin, ürünleri dağıtıp marketi ateşe vererek maddi hasara yol açtığı ve otoparkta bir araca da saldırdığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Silveira'nın öldürüldüğü Porto Alegre şehrindeki aynı market zincirinin şubesine de Siyahi Farkındalık Günü gösterilerinin ardından saldırıldığı ve iki şehirde de polisin olay çıkaran göstericilere müdahale ettiği belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da her yıl 20 Kasım, 1965 yılında ülkenin kuzeydoğusunda özgürlüğünü ilan eden kölelerin lideri Zumbi dos Palmares'in ölümü dolayısıyla Siyahi Farkındalık Günü olarak anılıyor.


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