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Aktüel Brezilya'da bir senatör polis baskınında iç çamaşırında para saklamaya çalıştı
Aktüel

Brezilya'da bir senatör polis baskınında iç çamaşırında para saklamaya çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 22:00:38 -
Brezilya'da bir senatör polis baskınında iç çamaşırında para saklamaya çalıştı

BUENOS AIRES (AA) - Brezilya'da polisin düzenlediği baskında Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yakın Senatör Chico Rodrigues'in iç çamaşırında para sakladığı ortaya çıktı.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Yüksek Mahkeme emriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılması gereken 20 milyon real (yaklaşık 3,5 milyon dolar) bütçenin usulsüz kullanımına yönelik soruşturma kapsamında Rodrigues'in Roriama eyaletindeki evine baskın düzenlendi.

Baskında, Senato'da hükümetin başkan yardımcılığı görevini yürüten Rodrigues'in evinde 30 bin Brezilya reali (yaklaşık 5 bin 300 dolar) bulunurken, Rodrigues'in iç çamaşırında para sakladığı belirtildi.

Rodrigues, yaptığı açıklamada, temiz bir geçmişe sahip olduğunu ve soruşturmada adı geçtiği için evine baskın düzenlendiğini ifade etti.

Eski Roraima Valisi Rodrigues, Mart 2019'dan bu yana yürüttüğü Senato'daki hükümetin başkan yardımcılığı görevinden de kendi isteğiyle ayrıldı.

Ulusal basında Rodrigues'in Bolsonaro ile yakınlığına dair haberler üzerine Bolsonaro, "Bazı yayın organları beni Rodrigues'in arkadaşı olmakla, benim onu başkan yardımcılığına getirmek ve dolayısıyla yolsuzlukla mücadele etmemekle suçluyor. Bu operasyon federal polis ile ortak düzenlendi, yani yolsuzlukla mücadele ediyoruz, şüphelinin kim olduğu önemli değil."


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