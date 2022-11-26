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Dünya Brezilya'da 2 okula silahlı saldırı: 3 ölü
Dünya

Brezilya'da 2 okula silahlı saldırı: 3 ölü

Brezilya'nın Aracruz kentinde bir saldırganın iki okulda düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Kentteki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 10:22:00 -
Brezilya'da 2 okula silahlı saldırı: 3 ölü

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de çıkan habere göre, sabah saatlerinde ülkenin doğusunda bulunan Espirito Santo eyaletine bağlı Aracruz kentindeki Coqueiral Mahallesi'nde iki farklı okula silahlı saldırı düzenlendi.

Henüz kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganın ilk ve orta öğretim düzeyindeki Primo Bitti devlet okuluna girerek 2 öğretmeni öldürdüğü ve 9 kişiyi yaraladığı, olay yerinden arabasıyla kaçan saldırganın aynı sokaktaki Darwin isimli özel bir okula girerek 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladığı açıklandı.

Eğitime ara verildi

Espirito Santo Eyalet Valisi Renato Casagrande, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aracruz'daki Primo Bitti ve Darwin okullarındaki saldırıya ilişkin soruşturmayı büyük bir üzüntüyle yakından takip ediyorum. Tüm güvenlik birimlerimiz devrededir." ifadelerini kullandı.

Aracruz Belediyesi de kentteki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

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