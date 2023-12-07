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Spor Brezilya Serie A’da şampiyon belli oldu!
Spor

Brezilya Serie A’da şampiyon belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 10:57:00 -
Brezilya Serie A’da şampiyon belli oldu!

Brezilya Serie A’da Palmeiras, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Brezilya Ligi'nde kıran kırana geçen yarışta 15 puan geriden gelen Palmeiras sezonu şampiyon tamamladı. Böylelikle Abel Ferreira'nın öğrencileri mucizevi bir şekilde kazanılan şampiyonlukta mutlu sona ulaşmayı başardı.

Ligin son haftasında Cruzeiro ile 1-1 berabre kalan yeşil-beyazlı takım topladığı 70 puanla birlikte en yakın rakibi Gremio'nun 2 puan önünde ligi şampiyon tamamladı.

Palmeiras, 2020 ve 2021 senelerinde üst üste kazandığı Copa Liberdatores'in ardından iki defa üst üste Brezilya Serie A'da mutlu sonra ulaşmayı başardı.

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