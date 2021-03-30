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Dünya Brezilya Milli Savunma Bakanı istifa etti
Dünya

Brezilya Milli Savunma Bakanı istifa etti

Brezilya Milli Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 00:53:00 -
Brezilya Milli Savunma Bakanı istifa etti

Brezilya Milli Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Brezilya Milli Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini belirtti. Silva, istifa kararının gerekçesine değinmezken yerel basın ise, Silva'nın Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevde alındığını iddia etti.

Yerine kimin geleceği belli değil

2018 yılında göreve başlayan eski Ordu Genelkurmay Başkanı Fernando Azevedo e Silva’nın yerine ise kimin atandığı konusunda henüz bir açıklanma yapılmadı.
Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo'nun istifa edeceği bildirildi

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo’nun istifa edeceği bildirildi. Arajuo’nun ilerleyen saatlerde istifasını Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya sunması ve görevini resmen bırakması bekleniyor. Bakan Araujo son zamanlarda Brezilya Ulusal Kongresi tarafından büyük baskı altındaydı. Kongre, Araujo’nun Brezilya'nın önemli korona virüs (Covid-19) aşı üreticileriyle olan zayıf diplomatik ilişkileri nedeniyle, geçen hafta Araujo’nun görevi bırakması yönünde baskı yapmaya başlamıştı.

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