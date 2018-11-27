Brezilya medyası duyurdu! Bursaspor, Fluminense forması giyen Jadson'u takibe aldı
Brezilya medyasında yer alan haberlere göre Bursaspor, Fluminense forması giyen Jadson Alves dos Santos'a kanca attı.27 Kasım 2018 Salı 02:48
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Brezilya medyasından Bursaspor hakkında transfer iddiası ortaya atıldı.
Scout ekibi yakından izledi!
Yer alan haberlere göre Bursaspor scout ekibi Brezilya takımlarından Fluminense'de top koşturan orta saha oyuncusu Jadson'u yakından izlediği iddia edildi. Yeşil beyazlı ekibin kış transfer döneminde Jadson'u kiralık olarak kadroya katmak istediği öne sürüldü.
Öte yandan Jadson'u ABD MLS takımlarından Seattle Sounders kurmaylarınından takibe aldığı ve oyuncu transfer etmek için nabız yokladığı belirtildi.
Jadson'un Fluminense ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: Yeniakit.com.tr
YORUM YAZ