  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Brezilya koronavirüs felaketini yaşıyor!

Brezilya, İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 01:20:00 - 2020-06-13 01:32:09
Brezilya koronavirüs felaketini yaşıyor!

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 909 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ölenlerin sayısı 41 bin 828'e, vaka sayısı da 25 bin 982 artarak 828 bin 810'a yükseldi.

Kovid-19'la ilgili verileri derleyen "Worldometers" adlı sitede yer alan güncel bilgilere göre, virüs nedeniyle 41 bin 481 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'yi geride bırakan Brezilya, dünyada ABD'den sonra hem en çok vakanın hem de en çok ölümün görüldüğü ülke konumuna geldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticari merkezi Sao Paulo eyaleti, 167 bin 900 vaka ve 10 bin 368 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD, 2 milyon 114 bini aşan vaka sayısı, 116 binden fazla virüs kaynaklı ölümle dünyada salgından en çok etkilenen yer olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 211 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya "Latin Amerika'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

 

Meteoroloji tek tek illeri açıklayıp uyardı
Meteoroloji tek tek illeri açıklayıp uyardı

Gündem

Meteoroloji tek tek illeri açıklayıp uyardı

Yunanistan Türk hackerları konuşuyor
Yunanistan Türk hackerları konuşuyor

Dünya

Yunanistan Türk hackerları konuşuyor

CHPnet’te Fahrettin Altun’a organize saldırı emri!
CHPnet’te Fahrettin Altun’a organize saldırı emri!

Gündem

CHPnet’te Fahrettin Altun’a organize saldırı emri!

Savcı Sayan'dan Ayasofya açıklaması: Koç grubuna verirlerdi...
Savcı Sayan'dan Ayasofya açıklaması: Koç grubuna verirlerdi...

Gündem

Savcı Sayan'dan Ayasofya açıklaması: Koç grubuna verirlerdi...

CHP genel merkezinde koronavirüs paniği
CHP genel merkezinde koronavirüs paniği

Gündem

CHP genel merkezinde koronavirüs paniği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı