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Brezilya ekibinden Vagner Love açıklaması! '39 yaşına kadar oynar'

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vagner Love, Brezilya ekibi Corinthians talip oldu.

20 Ocak 2019 Pazar 12:58
Brezilya ekibinden Vagner Love açıklaması! '39 yaşına kadar oynar'

Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille, transferi gündemde olan Vagner Love'a dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile yollarını ayırmak üzere olduğu belirtilen Brezilyalı futbolcuyu istediklerini doğrulayan deneyimli teknik adam, futbolcuyu nasıl oynatacağını bile şimdiden kafasında tasarlamaya başladığı itirafında bulundu. Önceke gün yaptığı basın toplantısında konuşan Carille, olası yeni transferlerine takımda yer bulmak konusunda bir endişesi olmadığına değinerek "Vagner Love hücumda dört farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim. Onu forvet oynatabilirsiniz. 9 numarada oynar. 9 numaranın destekçisi ya da kanatlarda da görev verebilirsiniz. Ben de kendisine buralarda görev verebilirim" açıklamısında bulundu.

"39 yaşına kadar oynar''

34 yaşındaki Vagner Love'un futbol hayatına daha devam edeceğini ve yaş sıkıntısı yaşayacağını zannetmediğini de dile getiren Corinthians çalıştırıcısı "Vagner Love 37, 38, 39 yaşına kadar oynayabilecek bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 12:58
  1. Beşiktaş
  2. Vagner Love
  3. Brezilya
  4. Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille
  5. Corinthians

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