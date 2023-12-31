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Spor Brezilya ekibi Aboubakar'a talip oldu
Spor

Brezilya ekibi Aboubakar'a talip oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-31 10:06:00 -
Brezilya ekibi Aboubakar'a talip oldu

Brezilya Ligi ekibi Gremio, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'a talip oldu.

Beşiktaş'taki geleceği çok tartışılan golcü futbolcu Vincent Aboubakar'da sıcak bir gelişme yaşandı. 

TRT Spor'dan Fatih Doğan'ın haberine göre; Brezilya Ligi ekibi Gremio, Vincent Aboubakar'a talip oldu.

Brezilya ekibinin siyah-beyazlılara resmi bir teklif sunduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi. 

ABOUBAKAR GİTMEYE SICAK 

Haberde, Aboubakar'ın da Siyah-beyazlı ekipten ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. 

Beşiktaş'ta bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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