Brezilya Dişçilik Endüstrisi Türkiye’deki yetkinliğini ve kalitesini güçlendiriyor

Brazilian Experience, başarılı uygulamaları göstermek ve Türkiye pazarındaki ilişkilerini artırmak için bir çalıştay düzenledi.

ABIMO ve Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (Apex-Brasil), Brezilya Sağlık Cihazları Sektör Projesi ile Brezilya’nın dişçilik sektöründeki imajını yabancı sağlık pazarında da güçlendirmek adına bir etkinlik düzenledi. İstanbul’da Brezilya dişçilik sanayii liderleri ile sektör için cihaz ve donanım sağlayan başlıca üreticiler, ihracatı artıran ve yüksek teknoloji ile mükemmel maliyet etkinliğe sahip materyallerin üretiminde sektörümüzün yetkinliğini pekiştiren Brazilian Experience etkinliğinde bir araya geldiler.

ABIMO Ticaret Geliştirme Koordinatörü Karina Yamamoto, “Türkiye pazarında dişçilik endüstrisi için en gelişmiş çözümlerimizden bazılarını sunduğumuzda eylem başarılı olmuş demektir. Günümüzde en yenilikçi ürünlerim kullanımıyla ilgili kendi tekniklerini ve gerçek zamanlı sunumlarını gösteren alanında isim yapmış uzmanlara güveniyoruz. Brezilya’nın engin bilimsel bilgiye dayanarak ileri teknolojiye sahip ürün üretebilen bir ülke olarak pozisyonunu güçlendirdik” dedi. Yamamoto, “mükemmel iletişim platformu ile etkinliği destekleyen ve ülkedeki Brezilya Başkonsolosluğu’nun da desteği ile Brazilian Experience etkinliği özellikle Türkiye ile olan ticari bağlarımızı güçlendirmiştir.” diyerek eklemede bulundu.

"Ağız Sağlığı Sorunuyla Yüzleşmek - Brazilian Experience” başlıklı çalıştay IDEX 2019 fuarından önceki gün Türkiye’den seçkin bir diş hekimi ve yatırımcı grubuyla Brezilya’nın dişçilik sektöründeki gelişmelerine ilişkin daha fazla bilgi vermek amacıyla gerçekleştirildi. ABIMO’nun danışmanı Regiane Marton, “Brezilya ürünlerine güvenilirlik sağlayan önemli bilgiyi paylaşmakla birlikte yenilikçi özelliğimizi ve bilimsel ürünlerimizi göstererek Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmek bizim açımızdan çok büyük bir fırsat.” diyerek Brezilya endüstrisi ile yerel yatırımcılar ve böylelikle dağıtımcılar arasındaki doğrudan iletişimi bir kez daha doğruladı.

Brezilya’nın İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto França da etkinlikte yer aldı ve "Bu tür etkinliklerin Brezilya’nın teknolojik gelişmişliğinin altını çizerek pozitif imajını yaygınlaştırma konusunda etkili olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda, iki ülke arasındaki işbirliği ve ticaret bağlarını güçlendirerek sağlam ortaklıkların oluşmasına da katkı sağlamaktadır.” dedi.

Beş yılı aşkın süredir Türkiye pazarında çalışma deneyimine sahip olan Implacil ve INCO 25 - National Institute of Dentistry’nin bilimsel danışmanı Dr. Diogo Ramos çalıştayda sunum yapanlar arasındadır. Dr. Ramos’a göre bu alanda çalışanlar arasında Brezilya önemli tanınmışlığa sahiptir. “Özellikle estetik alanında olmak üzere Brezilya dişçilik pazarının bu ülkede çok iyi kabul edildiğini görüyorum. Türk insanına diş estetiği denildiğinde aklına Brezilya geliyor. Biz de bu alana yoğunlaştık ve güzel fırsatlarımız var, Türkiye ürünlerimizi sevecek.”dedi.

“Türkiye ile Brezilya pazarı birçok benzerliğe sahip”

Brezilya’nın Bursa Fahri Konsolosu Silvyo Benbassat da gelişen yerel endüstride büyük öneme sahip olduğunu düşündüğü etkinliği takip etti. “Türk dişçilik sektörü gelişmektedir, ancak diş hekimlerinin ve uzmanların tanıtımlarının ardından Brezilya’nın tecrübelerinden öğrenilecek çok şey olduğunu göreceğiz.” Dedi ve Türkiye ile Brezilya pazarının birçok benzerliğe sahip olduğunu ve Türkiye’de Brezilyalı uzmanların büyük sempati ile karşılandığını ekledi “Bu etkinliğin sonuçları kesinlikle çok iyi olacak ve Türkiye’deki uzmanların Brezilya endüstrisini görmelerini sağlayarak aynı etkinliği Brezilya’da tekrarlayacağız.” diyerek konuşmasını noktaladı.

Çalıştayın ana teması “Brezilya’da dişçilikte karşılaşılan güçlüklerin tanıtımıydı. Bu doğrultuda, Kulzer-Dental’ın Başkanı Regiane Marton sektörün olumlu özellikleri ve karşılaşılan güçlüklere ilişkin bir sunum yaptı. Sonrasında, üç ulusal firma için uygulamalı oturum düzenlendi. Dr. Alexandre Gallo Lopes ile temsil edilen Aditek ortodonti alanındaki bir yenilik olan kendinden bağlamalı (self-ligating) braketler hakkında; Implacil temsilcisi Dr. Diogo Ramos diş implantları hakkında ve Bionnovation’un temsilcisi Dr. Danilo Ciotti ise diş implantlarının estetiği ve sağlığının korunması için kilit noktalar konusunda konuşma yaptı.