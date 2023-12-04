Brezilya Devlet Başkanı Silva'dan Filistin açıklaması: Farklı çıkarları olanlar var

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışması konusunda bugüne kadar İsrailli liderlerle birçok görüşme yaptığını hatırlatarak "Bence barış istemeyen politikacılar var. Bence halk gerçekten barış istiyor. Ancak farklı çıkarları olan başkaları da var. Bundan derin üzüntü duyuyorum" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını da eleştiren Lula da Silva, "Bu yalnızca terörist saldırı değil aynı zamanda sorumsuzca bir eylemdi. Peki bunun bedelini kim ödüyor? Filistinli siviller, onlar kadın ve çocuklar. Onlar masum siviller." diye konuştu.

Brezilya'nın diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirten Lula da Silva, İsrail-Filistin çatışmasının ancak siyasi bir çözümle sona ereceğine olan inancını ifade ederek "Barışı ancak müzakere masasına oturduğunuzda tartışabilirsiniz. Birleşmiş Milletlerin (BM) rolü budur ancak bu sorumluluğunu yerine getirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı ayrıca BM Güvenlik Konseyi üyelerini ateşkes çağrısı üzerinde anlaşamadıkları için eleştirdi.

Lula da Silva, ülkesinin 1 Aralık'tan bu yana yürüttüğü G20 dönem başkanlığında BM Güvenlik Konseyi reformunu tartışmaya açmak istediğini de sözlerine ekledi.

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Şansölye Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar karşısında İsrail'i bir kez daha savundu.

Olaf Scholz, "Bizim pozisyonumuz, İsrail'in, Hamas'ı yenme ve bu tür terör eylemlerine devam etmesini önleme hakkına da sahip olması gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Scholz, İsrail ve Filistinliler arasında iki devletli bir çözüm isteğini yineleyerek, "Ancak bu İsrail'i işgal etmek ve İsrail'de yaşayan on milyon insanın kendi devletlerinde yaşamalarını yasaklamak isteyen bir Hamas ile kesinlikle işe yaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA