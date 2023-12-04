  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Brezilya Devlet Başkanı Silva'dan Filistin açıklaması: Farklı çıkarları olanlar var
Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Silva'dan Filistin açıklaması: Farklı çıkarları olanlar var

Yeniakit Publisher
2023-12-04 21:37:00 -
Brezilya Devlet Başkanı Silva'dan Filistin açıklaması: Farklı çıkarları olanlar var

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail-Filistin çatışması konusunda çıkar peşinde olanların barış istemediğini belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışması konusunda bugüne kadar İsrailli liderlerle birçok görüşme yaptığını hatırlatarak "Bence barış istemeyen politikacılar var. Bence halk gerçekten barış istiyor. Ancak farklı çıkarları olan başkaları da var. Bundan derin üzüntü duyuyorum" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını da eleştiren Lula da Silva, "Bu yalnızca terörist saldırı değil aynı zamanda sorumsuzca bir eylemdi. Peki bunun bedelini kim ödüyor? Filistinli siviller, onlar kadın ve çocuklar. Onlar masum siviller." diye konuştu.

Brezilya'nın diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirten Lula da Silva, İsrail-Filistin çatışmasının ancak siyasi bir çözümle sona ereceğine olan inancını ifade ederek "Barışı ancak müzakere masasına oturduğunuzda tartışabilirsiniz. Birleşmiş Milletlerin (BM) rolü budur ancak bu sorumluluğunu yerine getirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı ayrıca BM Güvenlik Konseyi üyelerini ateşkes çağrısı üzerinde anlaşamadıkları için eleştirdi.

Lula da Silva, ülkesinin 1 Aralık'tan bu yana yürüttüğü G20 dönem başkanlığında BM Güvenlik Konseyi reformunu tartışmaya açmak istediğini de sözlerine ekledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şansölye Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar karşısında İsrail'i bir kez daha savundu.

Olaf Scholz, "Bizim pozisyonumuz, İsrail'in, Hamas'ı yenme ve bu tür terör eylemlerine devam etmesini önleme hakkına da sahip olması gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Scholz, İsrail ve Filistinliler arasında iki devletli bir çözüm isteğini yineleyerek, "Ancak bu İsrail'i işgal etmek ve İsrail'de yaşayan on milyon insanın kendi devletlerinde yaşamalarını yasaklamak isteyen bir Hamas ile kesinlikle işe yaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Başakşehir Devlet Hastanesi’nde tüm personel Filistin için ayakta
Başakşehir Devlet Hastanesi’nde tüm personel Filistin için ayakta

Gündem

Başakşehir Devlet Hastanesi’nde tüm personel Filistin için ayakta

Amerikan Havayolları'ndan insanlık dışı uygulama! Yolcudan Filistin yazılı kazağı çıkarması istendi
Amerikan Havayolları'ndan insanlık dışı uygulama! Yolcudan Filistin yazılı kazağı çıkarması istendi

Dünya

Amerikan Havayolları'ndan insanlık dışı uygulama! Yolcudan Filistin yazılı kazağı çıkarması istendi

UEFA’dan çirkin Filistin planı! Galatasaray maçında...
UEFA’dan çirkin Filistin planı! Galatasaray maçında...

Spor

UEFA’dan çirkin Filistin planı! Galatasaray maçında...

14 yaşındaki İmam Hatip öğrencisinin taktığı Filistin şalına dil uzatmıştı! O hazımsızın sonu bakın ne oldu
14 yaşındaki İmam Hatip öğrencisinin taktığı Filistin şalına dil uzatmıştı! O hazımsızın sonu bakın ne oldu

Gündem

14 yaşındaki İmam Hatip öğrencisinin taktığı Filistin şalına dil uzatmıştı! O hazımsızın sonu bakın ne oldu

Son dakika... Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu duyurdu!
Son dakika... Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu duyurdu!

Gündem

Son dakika... Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu duyurdu!

Erdoğan'dan İSEDAK Programı'nda önemli mesajlar: Gazze, Filistin toprağıdır
Erdoğan'dan İSEDAK Programı'nda önemli mesajlar: Gazze, Filistin toprağıdır

Gündem

Erdoğan'dan İSEDAK Programı'nda önemli mesajlar: Gazze, Filistin toprağıdır

Filistin'de can kaybı 16 bine ulaştı! Yüzde 70'i çocuk
Filistin'de can kaybı 16 bine ulaştı! Yüzde 70'i çocuk

Gündem

Filistin'de can kaybı 16 bine ulaştı! Yüzde 70'i çocuk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Almanya uşaktan da öte siyonist beslemesi olmuş yazık bağımsız Alman milleti diye bir şeyden söz etmek mümkün değil artık.
Akaryakıt fiyatlarında işte bu asla beklenmiyordu! 196 lira birden...
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında işte bu asla beklenmiyordu! 196 lira birden...

Brent petrol 84,79 dolardan 78 dolara kadar geriledi. 6 doların üzerindeki düşüş yaklaşık 196 liraya tekabül ediyor. Bu sert gerileme sonras..
Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşüp...
Yerel

Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşüp...

Zonguldak'ta Adem İnamoğlu, budamak için çıktığı ağaçtan düştü. Ağır yaralanan İnamoğlu, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı...
Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile
Medya

Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile

Son günlerde yaşanan iki dehşet verici olay, toplumun vicdanını derinden sarstı. Bir Ekşi Sözlük kullanıcısının bir bebeğe tecavüz ettiği id..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23